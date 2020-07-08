У Чехії зіткнулися два потяги [ Редактировать ]
Аварія на залізниці у Чехії. Два потяги зіткнулися на одній колії поблизу популярного курорту Карлові Вари. За даними місцевих ЗМІ, загиблих щонайменше двоє.
Поранених близько тридцяти, серед них кілька людей серйозно травмовані, їх вертольотом доправили до шпиталю. Рух на лінії зупинили на кілька годин.
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