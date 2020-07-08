Поліція затримала і видворила з України двох росіян, які працювали на спецслужби РФ

Поліція затримала і видворила з України двох росіян, які працювали на спецслужби РФ. За даними правоохоронців - шпигуни планували скоїти тяжкі злочини для дестабілізації ситуації в Україні.

Відомо, що обидва були членами збройних формувань і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. Напередодні у Києві затримали одного з кураторів так званого "розвідувального управління ДНР". Учасників цього угруповання підозрюють у причетності до збиття пасажирського літака MH17.

У СБУ оприлюднили записи телефонних розмов бойовиків, що свідчать про міжвідомчі війни між ГРУ та ФСБ. Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища помічника президента РФ Владислава Суркова і ватажків так званої ДНР Захарченка та Бородая.