Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с жителями Луганской области 8 июля.

"У нас есть опыт, когда мы восстанавливали точно так же инфраструктуру и жилые дома в Попасной после разрушений, после бомбежек. Такой же принцип будет и сейчас. Уже организовались крупные предприятия и мэры городов, там, где у нас большинство в горсоветах. Сейчас мы выделяем денежные средства пострадавшим через благотворительные фонды", - отметил он.

По словам Юрия Бойко, после того, как будет изучена ситуация на местах, будут направляться строительные бригады.

"Мы сейчас изучаем все эти вопросы, мы знаем, что много людей пострадало, многие находятся в больницах. Помощь больницам, помощь людям, составление всех смет - этим будет заниматься штаб. Его возглавит Сергей Дунаев. Он будет координировать работу с руководителями предприятий и мэрами городов по оказанию конкретной помощи, которую будем направлять мы. Естественно, должно работать и правительство, но мы тоже будем в этом участвовать и помогать людям", - подчеркнул Юрий Бойко.

В свою очередь, народный депутат Сергей Дунаев отметил, что в штабе, который он возглавил, будут работать промышленники, производственники, люди, имеющие отношение к строительной отрасли, представители местного самоуправления.

"Сегодня нам нужно скоординировать и четко поставить работу штаба и поставить ответственных людей непосредственно на территории, которые будут работать в Смоляниново и прилегающих поселках. Нужно оперативно помогать пострадавшим и восстанавливать людям дома", - заявил Сергей Дунаев.

Уже три дня на Луганщине бушуют лесные пожары. Больше сотни домов уничтожено, на данный момент известно о пятерых погибших и 9 госпитализированных. Среди пострадавших есть и дети.