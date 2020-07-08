У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні [ Редактировать ]
У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні наступного року до 275 мільйонів доларів.
Це на 25 мільйонів більше, ніж цьогоріч. Про це ідеться на сайті комітету з асигнувань Палати представників. Запропонований законопроєкт також містить вимогу до міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням коштів. Утім, сама процедура ще має пройти чимало погоджень.
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У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні
У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні наступного року - до 275 мільйонів доларів. Це на 25 мільйонів більше, ніж цьогоріч. Про це ідеться на сайті комітету з асигнувань Палати представників.
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