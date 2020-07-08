І знову повертаємось до коронавірусної статистики. Майже 12 мільйонів випадків інфікування - зареєстровано за весь період пандемії коронавірусу.

Приріст недужих за останню добу - майже 208 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - понад 55 тисяч. На другому місці Бразилія - там зафіксували 48 з половиною тисяч нових випадків. На третьому Індія - там більш як 23 тисячі нових інфікованих. Близько семи мільйонів людей одужали.