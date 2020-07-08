На Дніпропетровщині творчі та спортивні колективи залишилися на вулиці: хто винен [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині 20 творчих та спортивних колективів залишилися на вулиці, після того як закрили Палац культури. Це - понад 1600 дітей. Хтось взагалі облишив тренування, а хтось вимушений займатися у маленьких не пристосованих приміщеннях. Про те, як жителі збираються відстоювати свій палац - Олена Мендалюк.
Цей палац культури "Металургів" відвідувало більше як півтори тисячі дітей з усього Новомосковська. Тепер же вони - танцюють просто неба. Після того як торік завод, через економічну скруту, - не зміг його більше утримувати - будівлю передали державі. Фонд держмайна об'єкт закрив.
Валентина Шелест, бабуся танцюристів:
А я не знаю куда идти теперь. А идти некуда. У нас в городе это единственний социальний центр развития наших деток. У нас нет дворца бальше, у нас нет кинотеатра.
Дмитро Горошко, керівник школи танцю:
Ми частково розмістилися у інших залах, у денний час, бо вечірній вже зайнятий і частина груп у нас не працює взагалі.
Танцюристам вдалося знайти приміщення. Але зал маленький і покриття не відповідне.
Олександра Матвієнко, хореограф:
У нас в залах був танцювальний професійний лінолеум, він відрізняється від цього товщиною. І коли ти приземляється на звичайних лінолеум ти це відчуваєш, коли ти приземляєшся на танцювальний він тебе трішки у як би амортизує.
А от тенісисткам навіть так не пощастило. Кажуть, у маленькому місті Новомосковськ немає жодного місця, де б вони могли тренуватися.
Єлизавета Завізіон, тенісистка:
Очень обидно конечно, что сейчас такая ситуация с дворцом. Тенис... нужна площадка действительно. Как бы чтобы ту же самую сетку разместить, тот же сделать удар. Чтобы стены не теснили.
7 місяців батьки дітей, спортивні та творчі керівники ведуть боротьбу із фондом державного майна, аби той передав Палац культури у власність міста. Не проти цього і міські чиновники. У профільному управлінні міста показують листування із державним фондом майна - на всі прохання - категоричні відмови.
Віктор Шуликін, начальник управління культури, молоді, національностей і релігії Новомосковської міської ради:
Якщо ми передамо його у комунальну власність, тоді ми зможемо той же мільйон повернути на ремонт цього палацу культури, на його модернізацію. На все інше. А фонд держмайна говорить, для нас головне отримання коштів.
Від регіонального відділення фонду державного майна ми отримали письмову відповідь щодо передачі палацу культури місту у довгострокову оренду - перемовини тривають. А жителі тим часом продовжують відстоювати палац. Повторно звернулися до можновладців і сподіваються, вже незабаром двері у тренувальні зали для них знову відчинять.
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