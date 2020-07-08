Коронавірусний скандал по-бразильськи. Проти президента країни Жаїра Болсонару позиваються журналісти. Усе через те, що той зняв перед ними маску, хоча напередодні в нього підтвердили COVID-19. Хвороба наздогнала політика попри його скептицизм. Адже замість боротьби з епідемію, Болсонару тривалий час боровся з карантином. Подробиці - далі в сюжеті

Спортсменам Ковід не страшний.

З огляду на моє атлетичне минуле, я б відчув лише незначну застуду.А карантин здоров'я не зміцнить.

Здоров'я - у житті. Ходити у спортзал і до перукаря - ось найкраща гігієна.

Так казав президент Бразилії Жаїр Болсонару. Із карантином боровся як міг - не цурався обіймів та рукостискань, влаштовував масові мітинги і барбекю.

Я запросив голову скарбниці. Порушимо закон. Буде в неділю пікнік удома.

Замість боротьби з коронавірусом Болсонару воював проти місцевої влади, яка запроваджувала обмеження через пандемію. Категорично відмовлявся носити маску доки його не змусив робити це суд. Казав - усе заради добробуту громадян.

Я у вас вірю!

Хоча не всі були раді такій турботі.

Фабіано, житель Ріо-де-Жанейро перший:

Людям треба працювати, щоб утримувати себе і свої сім'ї. Але необхідні й заходи безпеки, бо цей вірус - не жарт.

В унісон із Дональдом Трампом Болсонару критикував експертів ВООЗ, називав їх політичною партією і сумнівався, чи треба їх фінансувати.

Жаїр Болсонару, президент Бразилії:

Сполучені Штати не без причини перестали робити внески. Ми теж про це подумаємо, ось тільки скінчиться епідемія.

Та тепер особисто для Болсанару епідемія тільки почалася. У головного противника карантину в Бразилії підтвердили коронавірус. Та навіть після цього глава держави відмовився носити маску. Зняв її перед групою журналістів, аби ті впевнилися, що з ним усе гаразд.

Жаїр Болсонару, президент Бразилії:

Дякувати Богові, я спокійний, все добре. Багато хто помер, бо не пішов вчасно до лікарні. Кількість смертей збільшується не через вірус, а через паніку.

Та от лікарі спокій президента не поділяють. Країна на другому місці у світі за кількістю інфікованих - понад мільйон шістсот тисяч. Двадцять, тридцять, сорок тисяч нових випадків фіксують щодня. "Перестань заперечувати, Болсонару" - закликають протестувальники. Але через численні смерті президент не переймається.

Жаїр Болсонару, президент Бразилії:

То й що? Так, я у скорботі, та що я вдію? Моє перше прізвище Мессія, але я не вмію робити чудеса.

Як і Трамп, Болсонару приймає гідроксихлорокін, хоча ефективність препарату проти COVID-19 не доведена. У ВООЗ йому побажали якнайшвидшого одужання. Попереду в президента Бразилії не тільки лікування, а й суд - журналісти подали проти нього позов за те, що зняв маску попри діагноз. За порушення йому загрожує штраф або ув'язнення на строк до чотирьох років.