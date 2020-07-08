Без урожаю, грошей і з туманними перспективами на майбутнє. Аграрії з півдня України, які втратили посіви через посуху, влаштували мітинг у центрі столиці. Люди вкотре просили про фінансову допомогу від держави. Чи почули мітингарів посадовці? Ксенія Барвіненко розкаже.

Урожай, який загинув на полі.

Сначала вымерз урожай, а потом высох. У нас практически уборки небыло, на полях урожай высох и погиб.

І посівна, під час якої не засіють поля.

Наврядли кто-то сможет засеять, это в третий раз после того, как небыло никакого урожая.

Страшний сон фермерів, що перетворився на сувору реальність

Другий рік поспіль, коли ми втрачаємо більше ніж ми вкладаємо.

Через посуху українські фермери кілька років працюють у збиток, але цьогоріч втратили майже весь урожай, тож виплатити зарплати працівникам, а тим більше розпочинати нову посівну, не мають змоги.

Анатолій Артеменко, керівник фермерського господарства "Грант":

По одеській області дуже великі втрати - це на півдні області, там аграрії постраждали і в них до 90% гибелі урожаю. Хоча північ Одещини, там втрати не такі сильні. Дійсно це велика проблема, проблема в тому що сьогодні нема тому аграрії нема чим посіяти, в нас дуже великі податки, за нами стоять пайщики, чекають того самого зерна, чи коштів які потрібно виплатити їм.

Фактично без засобів до існування залишилися не тільки фермери, а й працівники підприємств і пайовики, які здають землю в оренду. До того ж, місцеві бюджети можуть недоотримати гроші, бо ж сплачувати податки нема з чого.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Люди будуть без роботи, громади в яких працюють аграрії недоотримують податків, а люди які живуть на те що їм платять ставку за оренду їх паїв теж будуть без грошей, це може призвести до соціальних бунтів, до того, що люди будуть масово покидати регіон в пошуках кращого життя, ми фактично можемо перетворити цей регіон в депресивний стан, з якого ніколи тоді не вийдемо.

Компенсувати збитки - близько 5 мільярдів гривень - фермерам обіцяли ще у травні. Утім, допомога так і залишилася лише на словах.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

В цьому питанні не може бути політики. Я вважаю, що Кабмін має виконати свої службові обов’язки. Ця ситуація визнана надзвичайною комісією Одеської ОДА, Кабмін має прийняти відповідні рішення, і саме тому аграрії сьогодні знаходяться під стінами Кабміну. - Звідки можна взяти кошти аграріям. - З резервного фонду і це не є проблемою на сьогоднішній день.

Фермери передали своє звернення до Кабінету Міністрів. І урядовці запросили аграріїв на нараду. Та чи дослухаються? А поки що мітингувальники вирушили на Банкову до президента.

Президент, почуй Бессарабію! Президент, почуй Бессарабію! Президент, почуй Бессарабію!

Люди сподіваються, що держава відшкодує збитки хоча б частково. Аби господарства змогли дожити до наступного року.