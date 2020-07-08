Мітинг під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Туди прийшли працівники одного з найбільших агрохолдингів України. Суд дозволив прокуратурі закрити кримінальні справи, пов'язані з підприємством, але в САП продовжують допити з цього приводу. Чи є в антикорупційників законне право це робити? Дивіться далі.

Близько тисячі мітингарів уже не перший день збираються біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це працівники агрохолдингу "Укрлендфармінг" із різних регіонів. Бо через дії правоохоронців вони вже кілька місяців не можуть вільно працювати.

Артур Вінгловський, співробітник компанії "Укрлендфармінг":

Никто не понимает, будет работать предприятие, не будет, как оно будет дальше развиваться. Мы хотим жить, работать в Украине, хотим, чтобы наши родные видели нас постоянно и приносить как можно больше пользы и блага своей стране.

Річ у тім, що торік у листопаді відкрили провадження щодо "Укрлендфармінгу", а якщо точніше - її власника - Олега Бахматюка. Бізнесмена звинувачували в нецільовому використанні грошей, які виділив підприємству Нацбанк.

Але суд став на бік Бахматюка. 5 червня цього року заборонив поновлювати кримінальне провадження.

Галина Ковток, операційний директор компанії "Укрлендфармінг":

Це були обшуки, це були допити наших людей. НАБУ поставило собі за ціль опитати маже 10 000 наших працівників. Це зупиняло нашу роботу, ми не могли працювати, ми не могли вчасно виходити в поле, ми не могли вчасно збирати врожай. 27 тисяч сімей можуть завтра-післязавтра опинитися без роботи, а це близько 400 млн зарплати, яку ми сплачуємо.

Оскільки податки, які сплачує "Укрлендфармінг", становлять близько одного відсотка від ВВП України, за останні місяці державна скарбниця втратила мільйони.

Андрій Чирков, юрист:

Кожне провадження, воно має в собі перешкоди для господарської діяльності, від обшуків і так далі. Це безумовно, відзначається на діяльності підприємства. А друге, звичайно, це репутаційні наслідки, тому що, якщо відкриті кримінальні провадження, а ми велика компанія, торгуємо з усім світом і маємо дуже багато питань від наших закордонних партнерів.

Працівники агрохолдингу свою акцію називають безстроковою.