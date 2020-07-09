На Львівщині правоохоронці затримали священнослужителя, який виготовляв та продавав зброю. 48-річний чоловік через інтернет купував стартові та шумові пістолети і макети інших видів зброї, які перероблював на бойові, а також виготовляв набої до них.

В інтернеті підшукував покупців та переправляв їм свій "товар" поштою. Раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, але тоді його звільнили від покарання з випробувальним терміном. Тепер за скоєне йому загрожує позбавлення волі до 7 років.