На Львівщині затримали священника, який виготовляв та продавав зброю [ Редактировать ]
На Львівщині правоохоронці затримали священнослужителя, який виготовляв та продавав зброю. 48-річний чоловік через інтернет купував стартові та шумові пістолети і макети інших видів зброї, які перероблював на бойові, а також виготовляв набої до них.
В інтернеті підшукував покупців та переправляв їм свій "товар" поштою. Раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, але тоді його звільнили від покарання з випробувальним терміном. Тепер за скоєне йому загрожує позбавлення волі до 7 років.
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