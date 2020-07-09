Ребенок выбежал на дорогу и едва не погиб [ Редактировать ]
В городе Днепр 6-летний ребенок выбежал на дорогу. Это привело к тому, что его сбил автомобиль Ford, который двигался в сторону центра по Сергея Подолинского. Об этом сообщает "Днепр Сейчас".
Водителю не хватило времени затормозить вследствие чего он задел ребенка.
Мальчик упал на асфальт, но, со слов водителя, головой не ударялся и сознание не терял. Малыша доставили в областную детскую клиническую больницу для медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что в Днепре застрелился полковник полиции.
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