Родина 14-річного Богдана Губанова просить допомогти врятувати життя хлопчика. У нього пухлина головного мозку. І сім'я збирає гроші для протонно-променевої терапії, яку роблять лише за кордоном. Ціна питання - понад 60 тисяч доларів.

Про страшну хворобу Богдана дізнались під час перевірки зору. Лікар запідозрив погане, порадив звернутися до онкоцентру, і там підтвердили наявність у підлітка злоякісної пухлини головного мозку. З того часу почалася боротьба за життя. Богдану провели складну операцію, яка виявилась успішною.

Олександр Губанов, брат онкохворого:

Богдан має дуже хороші шанси одужати повністю. В нього дуже гарні прогнози завдяки вчасному зверненню, доброї роботи лікарів. Він добре відповідає на хіміотерапію.

Втім аби не стався рецидив, хлопцеві необхідне термінове опромінення. Однак обладнання для такої процедури - немає в Україні. А за кордоном вона коштує понад 60 тисяч доларів.

Марина Губанова, мати хворого хлопця:

Спочатку це був шок таки гроші важко зібрати у нас їх ніколи не було, я працюю санітаркою, а батько Богдана пенсіонер. Для нас це дуже великі гроші і ми звертаємось до всіх небайдужих людей щоб нам допомоги.

Богдану пощастило з друзями. Однокласники долучилися до збору коштів на лікування і влаштували збір підписів, аби міська влада Дніпрорудного, де мешкає родина, відмовилася від святкування Дня міста, а заощаджені гроші передала на порятунок Богдана. Діти вже зібрали понад 3 тисячі підписів.

Я восхищаюсь этими ребятами, которые и в жару и в дождь ради спасения друга, готовы делать все что нужно для его спасения.

Хлопець мріє зустрітися з друзями, які допомагають йому боротися за життя і вірить, що завдяки підтримці людей, переможе хворобу.

Ви також можете допомогти врятувати життя Богданові, важлива кожна гривня. Реквізити ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не залишайтеся осторонь.

ПриватБанк:

4149439040533311 - Губанова Марина Володимирівна, мати хлопчика.