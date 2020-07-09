Щоліта, коли завершується сезон гніздувань в Україні, молоді пташенята полишають свої гнізда і вчаться літати. Хтось опановує це мистецтво одразу, хтось - поступово. Тож, якщо ви побачили на землі пташеня-злітка, - це не означає, що воно потребує допомоги. Як діяти в такому випадку, і на що варто зважати, Марічка Мельник розкаже.

Спочатку був горобчик Рафаель. Ну хлопчик чи дівчинка то ми не знаєм так думаєм, що це Рафаелка.

Світлана з чоловіком три тижні тому знайшли в парку, як тоді думали, маленького горобчика. Літати пташатко не вміло. Переконавшись, що поблизу немає гнізда, взяли його додому. Пізніше, коли маля почало міняти забарвлення, зрозуміли, що це синичка.

Світлана Максімова, жителька Києва:

Зварили кашки, купили творога. За допомогою пінцета годували. Зараз їсть виключно: тараканів, черв'яків І вона це дуже-дуже любить.

За деякий час, коли пташеня почало відмовлятися від незвичної їжі, Світлана звернулась до реабілітолога.

Марія Микитюк, реабілітолог дикої природи:

В день ми приймаємо просто близько ста телефонних дзвінків якраз про те, що знайшли пташеня. Це не правильно воно не загубилося. Воно знаходиться у своєму природному ендемічному середовищі.

Фахівці переконують - після життя в людській оселі пернаті вже не зможуть пристосуватися до самостійного проживання у дикій природі. Адже їм потрібно знати, що таке вітер, дощ, температурні перепади та шумові сигнали. Часто люди не замислюються про те, що без належного догляду та годування птах може захворіти та загинути. Забирати додому можна лише тоді, коли виявили у нього явне поранення чи травму.

Марія Микитюк, реабілітолог дикої природи:

Птаха, як і будь-яка людина всеодно навчиться літати як людина навчиться ходити. А от ось навчити її бути птахою здобувати їжу, ховатися, правильно поводити себе в соціумі пташиному ось це і є робота реабілітолога.

А ще пані Марія нагадала про законодавство: перш ніж брати птахів додому, варто знати, що це є браконьєрством. Відповідно людину, яка думає, що чинить добре, можуть притягнути до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.