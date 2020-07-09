В Украине в тестовом режиме запускают электронные больничные. Процесс пройдет в два этапа. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Сейчас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных.

По его словам, сейчас есть две модели развития проекта:

"Упрощенная система" - партнеры из Пенсионного фонда разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных Пенсионного фонда.

Это позволит запустить электронные больничные до конца лета. Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

Целевая модель, которая заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий.

Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения.

Напомним, такое нововведение принесет прозрачность и открытость в процесс выдачи больничных.