Имбирь - очень полезный продукт, но далеко не все его целебные свойства являются реальными. Специалисты рассказали, почему его не стоит употреблять слишком много, передает newsyou.ino.

Считается, что имбирь способен лечить простудные и вирусные заболевания. Эта информация неправдива. Дело в том, что в имбире содержатся витамины С, В1, В2, минеральные вещества и различные кислоты. При регулярном употреблении, они могут помочь укрепить иммунитет. Но при разовом приеме никакого эффекта не будет. Максимум, что произойдет - острота имбиря поможет вам согреться и пропотеть.

Также говорят, что имбирь полезен для пищеварения. Это тоже не совсем верное утверждение, ведь некоторым людям его вообще нельзя есть. Имбирь раздражает слизистую желудка и кишечника, поэтому людям с язвами, гастритом и другими подобными проблемами его употребление противопоказано.

Ранее мы писали, кому нельзя есть арбуз.