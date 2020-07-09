Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в реестре 9 июля без объяснения причин.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в 2017 году переехал в Украину. В последние годы Бабченко отметился крайне резкими и негативными высказываниями в отношении российских властей.

Сам журналист в Facebook так прокомментировал свое внесение в список террористов и экстремистов:

Стою, жарю курицу. И тут поздравления начинают приходить. Потом пошли просьбы о комментариях. Потом пришла жена и навешала п...к. То-то я думаю, почему мне ровно в 13.00 пришло уведомление "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокировали влет! И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже... Там в списке (реестр фигурантов дел об экстремизме и терроризме - ред.) 35 тысяч человек.

29 мая 20182018 года украинские спецслужбы сообщили, что Аркадий Бабченко был расстрелян на пороге своей квартиры в Киеве. Через сутки он появился на пресс-конференции, где глава СБУ Василий Грицак заявил, что "убийство" журналиста инсценировала спецслужба, чтобы спасти ему жизнь и схватить киллеров.

"Организатором" следствие назвало Бориса Германа, который был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Приговор засекречен и не опубликован. Суд выпустил его из тюрьмы в ноябре 2019 года. "Заказчиком" убийства Бабченко правоохранители называли Вячеслава Пивоварника. Сам Бабченко обвинил в "заказе" российского бизнесмена и основателя известной "фабрики троллей" Евгения Пригожина.

В ноябре 2019 года Аркадий Бабченко перебрался в Израиль. Он мотивировал свой отъезд сменой власти в Украине.