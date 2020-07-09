Лечение коронавируса: сколько денег вложили в борьбу с инфекцией [ Редактировать ]
На доплаты и зарплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией в Украине потратили 54,01 миллиарда гривен.
Об этом пишет пресс-служба Министерства финансов.
По информации, на меры предотвращения и борьбы с COVID-19 направлено 38,17 млрд грн, еще 11,48 млрд грн выделены Фонду соцстрахования и Фонду общеобязательного социального страхования на случай безработицы, которые выплачивают "карантинные" пособия.
Отмечается, что медикам. Которые работают с пациентами, больными коронавирусом потратили 2,7 миллиарда гривен, еще более 1,60 миллиарда вложили в денежную помощь тем, кто потерял работу и ухаживает за детьми.
Читайте также, вы Украине увеличилась сумма пособия по безработице. Те, кто получает максимальное пособие по безработице с 1 июля будут получать 8788 грн в месяц.
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