Медики стали меньше болеть коронавирусом - Степанов [ Редактировать ]
Заболеваемость коронавирусом с начала апреля среди медицинских работников сократилась более, чем в два раза. При этом в целом в Украине наблюдается прирост заболеваемости COVID-19, особенно в западных областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине полностью отсутствовали.
По состоянию на 30 июня в Украине коронавирусом заболели 6721 медработников. Из них 4025 уже выздоровели.
Ранее мы писали, что в Украине все больше инфицированных коронавирусом граждан. Количество заболевших составляет 44 344 человека.
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