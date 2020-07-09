Ні кроку з дому: у Мельбурні впровадили тотальний карантин [ Редактировать ]
Тотальний карантин повторно запровадили в Мельбурні. Це друге найбільше місто в Австралії. Там проживає п'ять мільйонів людей. У наступні шість тижнів їм заборонено виходити з дому без нагальної потреби.
В усьому штаті Вікторія за добу зафіксували 191 випадок коронавірусу - найбільше з початку епідемії. Кордон із сусіднім штатом Новий Південний Вельс наперердоні закрили - уперше за сто років - після пандемії іспанки.
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