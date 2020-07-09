Литва заборонила трансляцію Russia Today [ Редактировать ]
Литва також заборонила трансляцію російського телеканалу Russia Today, слідом за країною-сусідкою Латвією. Відповідне рішення ухвалила Литовська комісія з радіо та телебачення, оскільки російський вісник - підконтрольний пропагандисту Дмитру Кисельову, а він знаходиться під санкціями ЄС. Рішення набуло чинності сьогодні.
Відтак, під заборону підпадають п'ять телеканалів медіахолдингу Russia Today, орієнтованих на зарубіжну аудиторію. Кисельов потрапив до "чорного списку ЄС" за кремлівську пропаганду та неправдиву інформацію про анексію Криму та воєнну агресією РФ на Донбасі.
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