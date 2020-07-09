У постраждалих селах люди розбирають згарища та підраховують збитки

Ще три тижні потрібно, аби повністю загасити пожежі в луганських лісах. Усе через сильний вітер та спеку. Для порятунку регіону, охопленого вогнем, підняли авіацію. Перед тим вдалося домовитися про режим припинення вогню.

А у постраждалих селах люди розбирають згарища та підраховують збитки. А ще думають, як захиститися від мародерів. Із зоні, яку спустошив вогонь, повернувся Руслан Смещук.

Згоріле Смолянинове дуже повільно оговтується від вогняної трагедії. Зараз чиновники складають акти про заподіяну шкоду, а селяни розбирають згарища - сподіваючись знайти бодай щось уціліле.

Наталія Носачова, жителька села Смолянинового:

Понимаете мы все трусимся после этого всего, что произошло, как отходняк, знаете. Нам уже по 65 лет, что восстанавливать? У нас дочка в Беларуси живет, и нам помощи больше нету, мы вдвоем - он после инсульта.

Зараз селище під посиленою охороною, аби уникнути крадіжок та мародерства. Проте такого ганебного явища тут поки що не помічали.

Олег Волчков, співробітник Національної поліції Луганської області:

Здійснюємо патрулювання силами патрульних поліції, Нацполіціїї та силами Новоайдарського відділу щоб пропустити фактів мародерства і також в случаї встановлення возгорання ми повідомлюємо до ДСНС для їхньої локалізації.

Тепер у Смоляниновому працюють різноманітні гуманітарні фонди та місії. А ще десятки простих людей постійно привозять одяг, речі першої необхідності та харчі.

Своєрідний гуманітарний штаб облаштували в місцевій амбулаторії. Сюди, по допомогу, приходять погорільці.

Олена Зінченко, медсестра Смолянинівської амбулаторії:

Тут у нас товары продовольственные. В еде мы не нуждаемся, а вот не хватает ложек там, стройматериалов.

Діана, школярка:

Сейчас вот сортирую продукты, чтобы выдавать их населению которые постраждали.

Крім того місцеві бізнесмени обіцяють допомогти із будівельним матеріалами для ремонту тих будинків, що ще можно відновити.

Валерій Черниш, голова Федерації профспілок Луганської області:

Создана специальная група предприятий промышленных, частных предпринимателей, которые составляют сметы, чтобы помогать. Кому шифер, кому доски. Кому окна восстанавливать - люди откликнулись на беду, помогают.

Наразі біля двох десятків родин живуть по родичах та сусідах. Обласна влада виділила погорільцям тимчасове житло у обласній лікарні та одному із пансіонатів, але люди відмовились переїжджати. Що ж до пожежі - ситуація контрольована, але боротьба з вогнем ще триває.

Любов Бугра, т.в.о. начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Луганській області: