Зараз все це розслідують правоохоронці

Мільйонні оборудки на зерні! У Мелітополі поліція та СБУ затримала 72 вагони зерна. Це загалом - понад чотири тисячі тонн, які незаконно вивезли з державного підприємства.

Зараз робота підприємства зупинена. А правоохоронці підозрюють, що до вивезення зерна причетна приватна фірма, власником якої є колишній народний депутат.

При чому власники цієї приватної фірми, ймовірно, були у змові із керівництвом держпідприємства. І кілька років збагачувалися на незаконних схемах. Зараз все це розслідують правоохоронці.