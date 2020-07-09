СБУ затримала 72 вагони краденого зерна [ Редактировать ]
Мільйонні оборудки на зерні! У Мелітополі поліція та СБУ затримала 72 вагони зерна. Це загалом - понад чотири тисячі тонн, які незаконно вивезли з державного підприємства.
Зараз робота підприємства зупинена. А правоохоронці підозрюють, що до вивезення зерна причетна приватна фірма, власником якої є колишній народний депутат.
При чому власники цієї приватної фірми, ймовірно, були у змові із керівництвом держпідприємства. І кілька років збагачувалися на незаконних схемах. Зараз все це розслідують правоохоронці.
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