Ветеранів Донбасу таки лікуватимуть. Єдиний госпіталь для ветеранів Донецької області - вдалось врятувати. Через медреформу, заклад у місті Святогорськ, опинився на межі закриття. На захист виступили і лікарі, і пацієнти. Та лише сьогодні, за участі політиків - люди добилися свого.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":