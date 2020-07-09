"Опозиційна платформа - За життя" захистила ветеранський госпіталь у Святогорську від закриття [ Редактировать ]
Ветеранів Донбасу таки лікуватимуть. Єдиний госпіталь для ветеранів Донецької області - вдалось врятувати. Через медреформу, заклад у місті Святогорськ, опинився на межі закриття. На захист виступили і лікарі, і пацієнти. Та лише сьогодні, за участі політиків - люди добилися свого.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
У нас сегодня в Святогорске маленькая победа. Мы показали, как можно бороться с реформой Супрун и защитить такие важные учреждения. Наша команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" не позволит, чтобы ветеранские госпитали по всей Украине. Мы будем контролировать этот процесс. Мы заставим правительство исключить ветеранские госпитали из медреформы Супрун. Чтобы защитить направление реабилитации, которое годами создавалось. Не Зеленский это делал.
по теме
Віктор Медведчук: "Альтернатива Мінським домовленостям - втрата Донбасу"
Мінські домовленості потрібно виконувати, не шукаючи якихось альтернативних планів. Про це чинній українській владі нагадали в опозиції.
Юрій Бойко під час візиту на Запоріжжя вислухав проблеми робочих, селян і медиків
Потрібна державна підтримка підприємств, селян і медиків. На цьому вкотре наголосили українці під час зустрічі з опозиційними депутатами на Запоріжжі
В Кремле прокомментировали, могут ли "ДНР" и "ЛНР" войти в состав России
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в России не теряют надежду на мирное урегулирование конфликта на Донбассе
Війна на Донбасі: бойовики поранили українських захисників
Троє українських військових були поранені на фронті минулої доби. Російські найманці 9 разів обстрілювали позиції ООС, застосовували і заборонені види озброєння
Дорогі кредити та відсутність державної допомоги: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обговорив важливі питання з українцями
Про претензії до влади аграрії розповідали сьогодні й опозиційним депутатам. Нарікають і на дорогі кредити, і на відсутність державної допомоги, і на нові податки