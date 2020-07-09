Люди вперто не хотіли надягати захисні аксесуари

Україна країна контрастів. Поки Одеса гуляє, на Харківщині на годину затримали потяг, тому що залізничники сварилися із антимасочниками.

Люди вперто не хотіли надягати захисні аксесуари. Тоді у хід пішла важка артилерія - провідники викликали поліцію. І зрештою правоохоронці переконали порушників у необхідності носити маски.