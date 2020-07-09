На Харківщині зупинили поїзд через антимасочників [ Редактировать ]
Україна країна контрастів. Поки Одеса гуляє, на Харківщині на годину затримали потяг, тому що залізничники сварилися із антимасочниками.
Люди вперто не хотіли надягати захисні аксесуари. Тоді у хід пішла важка артилерія - провідники викликали поліцію. І зрештою правоохоронці переконали порушників у необхідності носити маски.
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