"Бізнес під прицілом". У Києві сьогодні обговорили найгучніші випадки атак на вітчизняних підприємців. При чому, дедалі частіше такі напади скоюють не лише бізнес-партнери, а й родичі. Численні заяви постраждалих, нажаль, так і залишаються нерозслідуваними. Про трагічну статистику - розкаже Даніїл Снісар.

Чотири спроби вбивства бізнесменів за червень. Майже півтисячі замахів та випадків рейдерської атаки. Таку шокуючу кількість злочинів у вітчизняному бізнесі, нарахували громадські захисники "Стоп Корупції" в Україні лише за перший квартал 2020.

Ігор Бондарчук, правозахисник ГО "Стоп корупції":

Правоохоронці кожного разу стверджують, що статистика зменшується. Вони ведуть дуже гарну превентивну роботу. Але, кожного разу, кожний випадок дратує і дивує своїм цинізмом.

Вражає своїм цинізмом історія В'ячеслава Соболєва. Наприкінці минулого року вона шокувала усіх. Депутата намагалися вбити. Але замість нього кілери застрелили трирічного сина політика. Підозри у цій справі нікому і досі не вручили.

В'ячеслав Соболєв, депутат київської обласної ради:

Вы посмотрите, пожалуйста, какое количество убийств было расследовано, за последние три года. На мой взгляд это и есть тот ответ. То есть, люди не понимают, что это нельзя делать. Полная безнаказанность приводит к дальнейшим действия.

Справжня драма розгорнулася і у родині Людмили Русаліної. Жінка - успішна бізнесвумен. Розголосу історія набула лише місяць тому, її неодноразово обговорювали у ЗМІ. Майже чотири роки тому жінка дізналась, що її чоловік Володимир Гаркушин двоєженець. І вирішила розлучитися. Та колишній почав погрожувати, побив Людмилу, намагався навіть викрасти неповнолітнього сина.

Людмила Русаліна, бізнесвумен:

После моей пресс-конференции месяц назад, мой партнер, Николай Петренко, в присутствии моего адвоката, поздним вечером сообщил нам, что за заказными делами стоит он. Что у него ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжение.

За словами адвоката Людмили, Володимир Гаркушин об'єднався із своїм родичем, Гринюком. Відтоді Русаліній почали надходили sms і анонімні листи з погрозами. За даними правозахисників, Ексчоловік вкрав з підприємства бізнесвумен майна на п'ять мільйонів гривень та дороге авто. На жінку та її адвоката почали чинити тиск.

Олена Фролова, адвокат:

Так, дійсно. Вже в двох кримінальних провадженнях, які пов'язані з загрозами життю - ми звернулися про надання засобів безпеки. В жодному ці заходи не забезпечені. В жодному.

Адвокат впевнений, організатори вбивства мають підтримку з боку впливових правоохоронців. Каже, діяли у змові зі Слідчим центрального управління ДБР Дмитром Сухіним.

Людмила Русаліна, бізнесвумен:

Ведется наружка, ведется прослушка. Также у нас есть информация, из нескольких источников подтвержденная, что размещенный на мое физическое устранение заказ - проавансирован. И у меня есть веские основания опасаться, что данные из негласных следственных действий по наружке, будут переданы, возможно - киллеру.

Народні депутати, які були на круглому столі, запропонували підтримку на своєму рівні.

Олексій Жмеренецький, народний депутат, "Слуга Народу":

Зараз в парламенті створена тимчасова слідча комісія, з питань захисту прав інвесторів. Я думаю, що ваш випадок, конкретний - підпадає під цю ТСК. І допитати як раз усіх посадових осіб, яких ви сьогодні озвучували. Це вже привід притягнення до кримінальної відповідальності.

Згадували серед інших гучну справу ексдепутата Ігоря Скосара. Йому закидають "купівлю"мандата депутата Верховної ради, погрози у вбивстві одного з бізнесменів та привласненні мільйонів доларів цього підприємця.

Дмитро Безмаль, адвокат:

Людина, яка є потерпіла, має два побажання. Перше - це поновити свої права і повернути своє майно. Це абсолютно логічно. І щоб злочинець поніс своє покарання.

Адвокат заявив, що Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання про взяття під варту Скосара через погрози вбивством. Були зроблені й інші гучні заяві на круглому столі. Тепер черга за правоохоронцями та судовою системою.