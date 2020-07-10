Переговоры по Донбассу не удались, но пропрезидентские силы находят этому свои объяснения. Политтехнолог Владимир Петров считает, что переговоры по Донбассу в "нормандском" формате были сорваны специально и закончились, по сути, "успешным провалом". Об этом он пишет в своей колонке для TK Media.

"До меня разными способами пытаются донести тот факт, что я ошибался и переговоры в Нормандии закончились успехом, а не провалом. Предлагаю следующий тезисный компромисс: переговоры в «нормандском» формате закончились успешным провалом", - отмечает Владимир Петров.

По его мнению, именно такой вывод можно сделать из анализа "инсайдов" украинских Telegram-каналов "Легитимный" и "Резидент", которые связывают с Офисом президента. В том числе, из сообщений в ответ на колонку политтехнолога "Три дня до войны".

Каналы продвигают месседжи, что обострения конфликта с Россией после срыва переговоров не будет, ситуация "заморожена" или "зашла в тупик" по вине России. А также что глава Офиса президента Андрей Ермак "формирует новый клуб друзей Украины, которые выступят гарантом мирного процесса на Донбассе".

По мнению Владимира Петрова, из постов "Легитимного" и "Резидента" можно сделать выводы, что "старые" друзья Украине больше не помогают, переговоры в «нормандском» формате зашли в тупик и больше невозможны, Украина отказывается от прошлого договора и хочет пересмотреть отношения, а Россия наоборот отказывается обсуждать новый договор.

"Буквально за один день куда-то делась история про кулуарные торги, которые можно было считать продолжением переговорного процесса, а международные партнеры в лице Германии и Франции оказались несостоятельными, что привело к тому, что Офису пришлось разорвать с ними отношения (или им пришлось разорвать отношения с Офисом) и срочно думать над созданием клуба «новых друзей Украины", - отметил политтехнолог.

По его словам, Германия и Франция вышли из переговорного процесса, потому что одна из сторон полностью игнорирует свои обязательства в рамках нормандских договоренностей. Вопрос только в том - какая. Украинские источники обвиняют Россию в срыве переговоров, а российские - наоборот.

При этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что россияне на переговорах "не демонстрируют враждебности и показывают желание сблизить позиции, поэтому говорить о тупике рано". Но, по его же словам, «вести переговоры с тем составом российской делегации, которая существует на сегодняшний день, невозможно".

В ответ на такое противоречивое заявление, отмечает Владимир Петров, Telegram-каналы начинают публиковать новые "успокоительные пилюли" для президента, о том, что осенью переговоры все-таки продолжатся, а нынешняя ситуация происходит в рамках подготовки к выборам.

При этом Ермак, судя по постам пропрезидентских каналов, "по своей массе на политической арене равен массе Солнца", делает вывод политтехнолог. Так, глава ОП хочет собрать новый "клуб друзей Украины", заменив Германию и Францию Великобританией и США с их будущим, еще не избранным президентом. При этом непонятно, что думает по поводу участия в переговорном процессе сама Великобритания, готова ли к такому формату Россия и кто еще из международных партнеров озвучивал готовность вступить в "клуб друзей Украины".

Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча в «нормандском» формате с участием Украины, Франции, Германии и России. Стороны в очередной раз пытались обсудить условия мирного соглашения по Донбассу и приблизить проведение нового саммита в Берлине.

По итогу глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что встреча действительно "приблизила нормандский саммит", а замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил об отсутствии прогресса по закону "об особом статусе Донбасса".