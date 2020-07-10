На Одещині останніми днями лікарі фіксують зростання захворюваності на COVID-19. У регіоні вже понад дві тисячі випадків інфікування коронавірусом. Попри це тамтешні пляжі переповнені туристами з усієї України. Чи дотримують бодай мінімальних обмежень - перевіряв Андрій Анастасов.

Центральний пляж Одеси - відомий "Ланжерон". Соціальної дистанції у півтора метра відпочивальники не дотримуються ані у воді, ані на березі. Маски є хіба у персоналу. Для Олени, яка приїхала з Чернівців, це Дивно. Але така свобода подобається. Каже, втомилися від карантину.

Олена Дорош, жителька Чернівців:

Ну, в Черновцах везде: только куда-то вышел, сразу - маска в обязательном порядке. Здесь мне ни разу не сказали надевать маску! Ну, конечно, удобно: лицо загорает!

На пляжах людей дуже багато: тут уся Україна. Ірина приїхала з сім'єю з Луцька. Каже: в рідному місті обмежувальні заходи лише посилюють, а тут дух свободи. Підхопити коронавірус - жінка не боїться.

Ірина Дяченко, жителька Луцька:

Ніхто, нічого не дотримується, але всі дуже щасливі, ха-ха! Тут насправді дуже важко дотримуватись будь-якого режиму, тому що самі бачите: всі в дуже близькій дистанції і це неможливо якось змінити, бо всі хочуть відпочивати і насолоджуватись сонечком!

Поруч стрибають із пірса хлопці. Харків, Кропивницький, Київ: за лічені хвилини всі здружилися. Море зелене від водоростей. Лікарі попереджають - вода містить збудники кишкових захворювань, але молодь це не зупиняє.

Микола Міршук, житель Кропивницького:

Шестьдесят на сорок. Ну, шестьдесят - зелени, сорок - чистой. Ну, серьезно, водичка немного… ну, не смотрите за порядком, пляж немного того, ну, а так-то хорошо, люди - хорошие, водичка - теплая!

А це вже центр міста. На славнозвісній Дерибасівській не проштовхнутися: особливо ввечері. Працюють ресторани, кафе, нічні клуби. І знову жодного туриста у масці. Таке враження, що люди вважають за краще просто Не Помічати загрозу і сподіватися на везіння.

Віктор Мигитка, житель Києва:

Я думаю, що все буде добре! Головне надіятися на найкраще, а не думати про погане Якщо про погане - то не варто нікуди і їхати!

Відповідно аншлаг у готелях та пансіонатах. Ціни на будь-який гаманець. Приміром, у цьому хостелі в центрі Одеси вони стартують від півтори сотні гривень за ліжко-місце.

Тетяна Скибенко, співвласниця хостелу:

На сегодня у нас практически нет свободных мест. Есть, конечно, свободные места на август, можно приехать, но, наверное, больше пятидесяти процентов уже забронированных номеров.

Утім, статистика на Одещині невтішна: останніми днями лікарі фіксують значний стрибок захворюваності. Від сьогодні регіон перейшов межу у дві тисячі випадків інфікування короновірусом. А в самій Одесі за добу захворіла тридцять одна людина: це абсолютний антирекорд для міста.