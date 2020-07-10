Во время авиашоу в небе шведской столицы Стокгольма самолеты нарисовали сердце.

Об этом пишет AFP.

По информации, такая необычная композиция посвящена всем жертвам коронавирусной инфекции, а также пострадавшим от нее.

Это жест памяти о погибших от коронавируса, а также знак поддержки тем, кто потерял работу, в частности, в авиаотрасли.

Отмечается, что на территории Швеции от COVID-19 погибли 5500 человек, при этом количество инфицированных граждан превысило 75 тысяч.

Фото: EPA/UPG

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