В небе над Стокгольмом появилось сердце (фото) [ Редактировать ]
Во время авиашоу в небе шведской столицы Стокгольма самолеты нарисовали сердце.
Об этом пишет AFP.
По информации, такая необычная композиция посвящена всем жертвам коронавирусной инфекции, а также пострадавшим от нее.
Это жест памяти о погибших от коронавируса, а также знак поддержки тем, кто потерял работу, в частности, в авиаотрасли.
Отмечается, что на территории Швеции от COVID-19 погибли 5500 человек, при этом количество инфицированных граждан превысило 75 тысяч.
Фото: EPA/UPG
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