Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который в связи с пандемией коронавируса перенесли на 2021 год, запускает "Диванное шоу" Atlas Memories, которое завершит Atlas Weekend Days.

Об этом сообщает segodnya.ua.

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Отмечается, что "Диванное шоу" создано для всех друзей, которые появились за пять лет существования фестиваля. В таком приятном кругу друзей зрители смогут насладиться выступлениями музыкантов, включая группу "Бумбокс" и Pianoboy, послушать об уникальных историях с фестиваля и принять участие в розыгрыше призов.

Гостями фестиваля также станут Дмитрий Сидоренко, Мурафа, Анатолий Анатолич, Jerry Heil, Masha Timoshenko, DJ Sender.

Онлайн-трансляцию Atlas Memories можно будет увидеть на официальном YouTube-канале Atlas Weekend 12 июля в 18:00.

Ранее сообщалось, что фестиваль Atlas Weekend перенесли на 6-11 июля 2021 года.