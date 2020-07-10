Atlas Weekend проведет яркое "Диванное шоу" [ Редактировать ]
Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который в связи с пандемией коронавируса перенесли на 2021 год, запускает "Диванное шоу" Atlas Memories, которое завершит Atlas Weekend Days.
Об этом сообщает segodnya.ua.
Отмечается, что "Диванное шоу" создано для всех друзей, которые появились за пять лет существования фестиваля. В таком приятном кругу друзей зрители смогут насладиться выступлениями музыкантов, включая группу "Бумбокс" и Pianoboy, послушать об уникальных историях с фестиваля и принять участие в розыгрыше призов.
Гостями фестиваля также станут Дмитрий Сидоренко, Мурафа, Анатолий Анатолич, Jerry Heil, Masha Timoshenko, DJ Sender.
Онлайн-трансляцию Atlas Memories можно будет увидеть на официальном YouTube-канале Atlas Weekend 12 июля в 18:00.
Ранее сообщалось, что фестиваль Atlas Weekend перенесли на 6-11 июля 2021 года.
по теме
Студенты из Хмельницкого вошли в пятерку лучших на престижном международном конкурсе
В связи с пандемией коронавируса конкурс был организован в формате глобального виртуального пространства интернета
В США застрелили известного рэпера
Музыкант попал в перестрелку с другим человеком
Искусственный интеллект написал песню для группы Nirvana (видео)
YouTube-блогер с помощью нейросети записал песню Smother в стиле группы Nirvana
Оля Полякова шокировала поклонников новой прической (видео)
Певица призналась, что в душе всегда чувствовала себя рокершей
"Сексуальная садовница": Тина Кароль ошарашила сменой образа
Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram