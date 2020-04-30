В 2020 году музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проходит в Киеве, не состоится. Об этом сообщили организаторы.

В связи с пандемией Covid-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом.

Фестиваль перенесли на 6-11 июля 2021 года.

Все приобретенные билеты будут действительными, но их также можно будет сдать. Сейчас ведутся переговоры с артистами для сохранения лайн-апа. Также обещают добавить в список новых музыкантов.

Ранее мы писали о том, что Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса.