Atlas Weekend отменили [ Редактировать ]
В 2020 году музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проходит в Киеве, не состоится. Об этом сообщили организаторы.
В связи с пандемией Covid-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом.
Фестиваль перенесли на 6-11 июля 2021 года.
Все приобретенные билеты будут действительными, но их также можно будет сдать. Сейчас ведутся переговоры с артистами для сохранения лайн-апа. Также обещают добавить в список новых музыкантов.
Ранее мы писали о том, что Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса.
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