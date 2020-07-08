В Украине пройдет уникальный музыкальный фестиваль Kamianka Music Fest [ Редактировать ]
11 июля в Каменке Черкасской области пройдет фестиваль музыкальной и джазовой музыки Kamianka Music Fest. Фестиваль состоится под открытым небом в парке Каменского государственного историко-культурного заповедника.
Среди участников - камерный оркестр Священного Клауса "Віртуози Києва",а также трио джазовой пианистки Натальи Лебедевой в тандеме с певицей Лаурою Марти.
- Главный организатор фестиваля - Виктория Зубенко (+380674016534, [email protected]).
- Координатор проекта - Белла Хадарцева (+380636057271, [email protected])
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