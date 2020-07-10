В Киеве объявлен план "Перехват": нарушитель попал в ДТП, скрываясь с места аварии [ Редактировать ]
В пятницу, 10 июля, в Киеве, на улице Леси Украинки произошло ДТП. Автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в задний бампер авто Nissan и протащил его три метра, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей" с места событий.
По дороге у автомобиля отпал государственный номер.
Полиция объявили план "Перехват". Водитель Land Cruiser, пока скрывался от полиции, протаранил еще одно авто.
В результате аварии пострадали два человека. Водителя автомобиля Nissan госпитализировали.
Второе авто, которое протаранил водитель Toyota Land Cruiser, скрываясь от полиции
Ранее мы писали о том, что в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса.
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