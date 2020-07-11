Украина оказалась в тройке лидеров по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в Европе. Об этом сообщает "Обозреватель".

Согласно данным СНБО, лидером антирейтинга стала Испания – 852 зараженных. Далее идет Украина – 819 и Франция – 658.

По числу официальных болеющих коронавирусом, Украина за минувшие сутки была на седьмом месте в Европе – 25 898 инфицированных.

На первом же месте по прежнему Великобритания – 242 105.

Кроме того, за сутки Украина стала четвертой в Европе страной по числу летальных исходов – 18.

Больше от COVID-19 погибло в Британии – 48, Швеции – 26 и Франции – 25.

Как мы ранее сообщали, в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса.

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