COVID-19: Украина вошла в тройку лидеров по новым зараженным в Европе [ Редактировать ]
Украина оказалась в тройке лидеров по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в Европе. Об этом сообщает "Обозреватель".
Согласно данным СНБО, лидером антирейтинга стала Испания – 852 зараженных. Далее идет Украина – 819 и Франция – 658.
По числу официальных болеющих коронавирусом, Украина за минувшие сутки была на седьмом месте в Европе – 25 898 инфицированных.
На первом же месте по прежнему Великобритания – 242 105.
Кроме того, за сутки Украина стала четвертой в Европе страной по числу летальных исходов – 18.
Больше от COVID-19 погибло в Британии – 48, Швеции – 26 и Франции – 25.
Как мы ранее сообщали, в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса.
Читайте также, в Киеве количество заболевших коронавирусом значительно увеличилось.
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