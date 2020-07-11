В Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса [ Редактировать ]
В Украине тестируют четыре препарата, которыми можно пользоваться во время лечения коронавирусной болезни. Это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен".
Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Они все проходят стадии клинических испытаний. Это достаточно серьезный механизм. Некоторые находятся уже практически на завершающих стадиях. Сразу после получения результатов будут сделаны выводы об эффективности этих препаратов", - сказал он.
Степанов напомнил, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса нет. По его словам, Минздрав активно отслеживает все испытания, которые проводятся в мире.
Так, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила об изготовлении вакцины. Министр отметил, что Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и сделали предварительный заказ.
Украина также сделала соответствующее обращение, чтобы в случае изготовления вакцины, страна была поставлена в приорет для ее получения.
Ранее сообщалось, что на Земле разрабатывают 141 вакцину от коронавируса.
Также мы писали о том, что ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса.
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