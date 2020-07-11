В Украине тестируют четыре препарата, которыми можно пользоваться во время лечения коронавирусной болезни. Это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен".

Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"Они все проходят стадии клинических испытаний. Это достаточно серьезный механизм. Некоторые находятся уже практически на завершающих стадиях. Сразу после получения результатов будут сделаны выводы об эффективности этих препаратов", - сказал он.

Степанов напомнил, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса нет. По его словам, Минздрав активно отслеживает все испытания, которые проводятся в мире.

Так, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила об изготовлении вакцины. Министр отметил, что Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и сделали предварительный заказ.

Украина также сделала соответствующее обращение, чтобы в случае изготовления вакцины, страна была поставлена ​​в приорет для ее получения.

Ранее сообщалось, что на Земле разрабатывают 141 вакцину от коронавируса.

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