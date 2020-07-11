Імпортні міндобрива в обхід податків. Служба Безпеки України викрила нелегальну схему, за якою в Україну завозили російські добрива, підмінюючи код класифікації товару. У результаті український бюджет не дорахувався сотень мільйонів гривень податків.

Втрачає від таких схем не лише держскарбниця. Вітчизняні виробники міндобрив поставлені на межу виживання. Квот від держави немає, а відтак і можливості для конкуренції. Виробництво простоює. І трудові колективи вже готові до "Хімічного майдану". Про все розкаже Даніїл Снісар.

Сотні мільйонів недоотриманих податків, бюджетна діра на митниці - і так 4 роки поспіль. Незаконну поставку міндобрив із Росії дистриб'ютори налагодили ще 2014. Аби на продукцію не накладалися антидемпінгові мита, ухвалені рішенням Ради нацбезпеки та оборони України у травні 2018 року, - комерсанти змінювали у документах код класифікації товару. Тож навіть попри санкції, продукція іноземного виробництва, швидко заповнила вітчизняний ринок добрив. Добрива завозились транзитом через Білорусію, Грузію та Польщу. Хоча, необхідності у тому, щоб пускати іноземну продукцію на територію України - не було.

Хімічний гігант - "ДніпроАзот" - нещодавно відновив свої потужності після повної зупинки. У групі з іншими хімічними підприємствами, вітчизняний виробник здатен повністю забезпечити український аграрний сектор добривами вищої якості, які відповідають світовим стандартам. Однак нині імпорт російської продукції знищує вітчизняне хімічне виробництво.

Сергій Забігай, токар-розточувальник ремонтного управління АТ "ДніпроАзот":

Президент, как гарант Конституции, он обязан просто сохранить наше право на труд. Сохранить нашу промышленность, которая дает в бюджет средства. Который дает нашей стране развиваться и нашей промышленности.

Рятувальним кругом для групи дніпровських хімічних підприємств, мало б стати запровадження обмежувальних квот. З цим - профспілки та трудові колективи звернулися особисто до Президента та Уряду. Цілий рік в Мінекономіки досліджували ринок. Втім, висновок комісії шокував фахівців. Проросійські лобісти "просунули" рішення на свою користь. Ввезення імпортних добрив в країну тепер не обмежене.

Сергій Лісковський, голова наглядової ради ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив":

Дивним чином, ми отримали висновок комісії - залишити наші заяви без задовільного вирішення. І, фактично, нам відмовила. Чому? У висновку написано, що обмеження ринку може загрожувати національним інтересам України.

Фахівці кажуть - чиновники навіть не вивчали досвід інших країн. Польща, США, країни Європи, там навпаки уряди взялися захищати свого виробника і продовольчу безпеку, надавши квоти або ввівши спеціальні захисні мита, або навмисне створивши особливі вимоги до якості, цим - обмеживши імпорт.

Сергій Лісковський, голова наглядової ради ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив":

Фактично, витіснення з ринку іде українських хіміків. Ми повинні будемо скорочувати обсяг виробництва власного. І фактично, скорочувати наш виробничий персонал, який є найціннішим здобутком.

За крок до масових скорочень й "РівнеАзот" - найбільше хімічне підприємство Західної України. Працівникам уже оголосили про ймовірні звільнення. Без роботи тут може залишитися майже тисяча працівників.

Просимо Вас, зупиніть оцей безлад! Дайте нам працювати! У нас дуже добрі люди! Дуже працьовиті! Не дайте нашим дітям - уїхати закордон!

Б'ють на сполох й у Черкасах. Голова правління Черкаси Азот пояснює - вітчизняний виробник просто не взмозі конкурувати з російською продукцією. Адже, основним компонентом виробництва добрив є природний газ, а у сусідів він значно дешевший і коштує копійки.

Віталій Скляров, голова правління ПАТ "Черкаський Азот":

В связи с тем, что квоты будут отсутствовать и будет свободный ввоз импортных минеральных удобрений, то это приведет к тому, что сюда зайдет российский товар, сюда зайдет росссийский товар через белорусов, через казахов, через турков.

Профсоюзи прогнозують катастрофічні наслідки останнього рішення Кабміну, як для економіки, так і для працівників хімпрому. Відмова Кабінету Міністрів від захисту національного ринку - пряма дорога до наступної хвилі скорочень. До кінця року вона сягатиме до 1000 робочих місць тільки на Черкаському Азоті. Всього у галузі буде скорочено близько 8 тисяч фахівців.

Петро Шевченко, голова союзу профспілок Черкаської області:

Потрібно проводити жорсткі методи боротьби із ситуацією яка склалась, тобто ми повинні знайти можливість заставити уряд прийняти рішення які будуть на користь вітчизняного виробника.

Андрій Помазан, слюсар ПАТ "Черкаси Азот":

Хочу звернутися до пана преЗЕдента, ви обіцяли закінчення епохи бідності. Все було напрацьовано і тепер ми повинні втрачати свої робочі місця, виходить так!?

Через загрозу залишитися без роботи, хіміки звертаються до президента з проханням втрутитись у ситуацію. Профсоюзи хіміків та працівники в семи містах вже готові тисячами виходити на страйки під стіни Офісу президента і Кабміну. Та збиратися на "Хімічний" майдан.