Насамперед перейдемо до Донбасу. Там сьогодні наш військовий - молодший лейтенант із 24 бригади Тарас Матвіїв здійснив героїчний вчинок. Молодий хлопець врятував двох побратимів ціною власного життя. Витягнув їх із бліндажа під вибухи ворожих мін. Та сам отримав смертельне поранення.

Більше про приклад справжньої мужності та самовідданості - розкаже з передової наш Руслан Смещук.

Передові армійські позиції в районі Попасної, вчора їх бойовики почали обстрілювати з важких мінометів. Ось тут і досі падають кущі. І тут же загинув український військовослужбовець. Він рятував з палаючого бліндажа поранених побратимів - саме в цей час сюди прилетіла чергова міна.

Перші міни та реактивні гранати з боку окупованого Первомайська, вдарили по цих укріпленнях біля шостої вечора. Зав'язався бій. У цей бліндаж потрапив ворожих снаряд.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Від попадання в бліндаж, бліндаж почав горіти. і весь дим пішов в бліндаж, і вони там фактично вчаділи. Він їх витягнув із бліндажа, і сам...

Офіцер Тарас Матвіїв, командир цієї позиції, незважаючи на обстріл, під вогнем врятував двох своїх підлеглих. Ціною власного життя. Це один із врятованих - Роман. Другий боєць зараз в шпиталі.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Побратим почав задихатися, а бліндаж засипатися. В це момент зайшов наш офіцер, і витягнув спочатку побратима - бо він був у гіршому стані, а потім і мене.

Тарас Матвіїв до війни працював репортером. Але від початку бойових дій на Донбасі пішов на фронт. Майже рік тому замінив свого безпосереднього командира, який загинув в бою.

Джаміль, військовослужбовець Збройних сил України:

В 15 році він воював в добробаті, потім він поступив на рівні курси в сухопутну академію. після того попав к нам в бригаду.

Єдина дитина в сім'ї, він не жалів себе до останньої миті власного життя.

Джаміль, військовослужбовець Збройних сил України: