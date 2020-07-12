Новий спалах - нагадування, що Україна і досі лишається у "червоній зоні" за рівнем поширення коронавірусу. А це робить наших громадян небажаними гостями для інших країн. Угорщина з наступного тижня забороняє в'їзд на свою територію зокрема і з України.

Обмеження запрацюють з 15 липня. І торкнуться країн червоної та жовтої зон. І якщо для першої категорії в'їзд в країну повністю заборонять, для другої передбачений медогляд та двотижнева самоізоляція. Так намагаються уникнути другої хвилі коронавірусу.