Угорщина забороняє в'їзд туристам з України [ Редактировать ]
Новий спалах - нагадування, що Україна і досі лишається у "червоній зоні" за рівнем поширення коронавірусу. А це робить наших громадян небажаними гостями для інших країн. Угорщина з наступного тижня забороняє в'їзд на свою територію зокрема і з України.
Обмеження запрацюють з 15 липня. І торкнуться країн червоної та жовтої зон. І якщо для першої категорії в'їзд в країну повністю заборонять, для другої передбачений медогляд та двотижнева самоізоляція. Так намагаються уникнути другої хвилі коронавірусу.
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