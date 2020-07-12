А от у Харкові сьогодні останній день Чепміонату України з гольфу. Змагалися найкращі спортсмени.

Наскільки популярний в Україні цей вид спорту і чи мають наші гольфісти перспективи поборотися за олімпійське золото? Усе знає - Світлана Шекера.

Останній день Чемпіонату України. За правилами гольфу саме наприкінці змагаються найсильніші гравці. Ельвіра Растворцева - цим видом спорту займається вже 9 років. Сьогодні до фінішу прийшла другою.

Ельвіра Растворцева, гольфістка:

Тут надо очень много думать для того, чтобы хорошо сыграть. Это психология очень сильно.

У чоловіків на фініші розгорілася справжня боротьба. М'яч лідера на останній лунці потрапив у високу траву біля озера. Гравець вирішує не ризикувати. І виграє.

Іван Маловичко гольфіст:

Я мог попытаться сыграть к флагу, но через воду, и, скорее всего, я попал бы в воду, получил штрафные удары, я принял решение более сейвовый вариант.

Іван Маловичко мріє потрапити на олімпіаду. Така ж мета і у сьогоднішнього срібного призера Михайла Голода. Хлопцю лише 13 років, та він вже грає - на рівні із чемпіонами України.

Михайло Голод, гольфіст:

Я начал заниматься, когда мой папа пришел домой и показал мне, как он играл, я заинтересовался, и с того момента я играю в гольф уже 7 год. Я хочу стать лучшим игроком в Украине.

Гольф значно молодшає, кажуть у Федерації. Тут вже думають про підготовку української команди на наступну олімпіаду.

Віталій Хомутиннік, президент всеукраїнської Федерації гольфу:

Основное отличие нашего чемпионата - это то, что было вовлечено достаточно большое кол-во молодежи, и это себя оправдало. На самом деле федерация сделала приоритетным привлечение детей, юношей в гольф, и сегодня, я так понимаю, что будут призовые места все разделены именно вот среди юниоров. Это, наверное, самое большое достижение и мы будем делать ставку на то, чтобы развивать детский юношеский спорт, чтобы через несколько лет мы могли достичь больших успехов на международной арене.

2020 став роком змін для українського гольфу. У федерації взялися зробити цей спорт доступнішим. Тож нині на полі - і молодь, і люди у віці, і особи з обмеженими можливостями. Олександр Кікін втратив ногу під Слов'янськом. Каже, гольф - найкраща реабілітація.

Олександр Кікін, гольфіст:

Гольф - такой вид спорта, где в основном ты соревнуешься не с кем-то, а самим собой. Чтобы победить себя, чтобы уйти от всех мыслей, собраться, создать спокойствие и сделать правильный удар по мячу, чтобы он закатился в лунку.

Хоч як дивно, але популяризації гольфу сприяв і карантин.

Юрій Сапронов президент гольф-клубу "Суперіор":

Это один из немногих видов спорта, который можно было ни в мире, ни в Украине не закрывать вообще. Потому что на 70 га одновременно находится 70 человек, наверное, трудно придумать более длинную социальную дистанцию.

Сьогодні переможці отримали кубки. А спортсмени, які посіли перші місця, - ще й звання майстрів спорту.