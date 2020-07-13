В Одесі спалахнув будинок 1814 року [ Редактировать ]
В Одесі спалахнув будинок 1814 року. Через пожежу 4 десятки людей залишилися без даху над головою. Зайнялося у квартирі на другому поверсі. Через дерев'яні перекриття полум'я швидко перекинулось на третій поверх і покрівлю. До гасіння вогню залучили понад півсотні рятувальників. Загиблих немає. Причину пожежі встановлюють.
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