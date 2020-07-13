Найбільше лавандове поле в Україні виростила родина в Перечинському районі Закарпаття. Вісім гектарів лаванди серед гір - тішать око туристів. А ще з неї виготовляють косметичні засоби, подушки та навіть їжу. Мої колеги вже скуштували лавандовий сир і готові поділитися враженнями.

Юрій за фахом юрист, а його дружина Мирослава - філолог. І вони ніколи не бували в Провансі, однак три роки тому свою ділянку взялися перетворювати на типове прованське поле.

Юрій Качур, власник лавандового поля:

Ідея жінки, вона її придумала. Чисто случайно напевно сподобалися їй духи, колись в Італії ми купили в лавандовому магазині, і з того всього почалося. Спочатку 400 кущиків перших, ну і потім переросло в гектари.

Перші 400 кущів Юрій привіз із Болгарії. Нині сім'я володіє найбільшим лавандовим полем в Україні. На восьми гектарах серед гір у Перечинському районі росте понад 300 тисяч кущів лаванди. Вона добре прижилася на Закарпатті. Невибаглива, любить сонце, гірський ґрунт. Хімікатів тут не використовують, тож із бур'янами доводиться боротися вручну.

Юрій Качур, власник лавандового поля:

З ними треба боротися постійно на протязі сезону. От такі треба забирати цю траву постійно вона росте, їй не треба ні удобрєнія нічого

Шкідників відлякує духмяний аромат рослини. Квітне лаванда двічі на рік. Пік цвітіння припадає на липень. Щойно з'являються перші рясні квіти - їх зрізають.

Охоплюємо кущик, потім обрізаємо ,а потім складувати сюда.

З лаванди роблять букети, мило, косметику, подушки, Іграшки. І навіть - смаколики. У сімейому бізнесі задіяні всі. Навіть наймолодша донька Ася.

Ася Качур, донька власників лавандового поля:

Тут лавандовий сироп, лавандовий конфітюр. Є ще лавандовий сир і лавандовий мед можете спробувати.

Найбільшою гордістю Мирослави є лавандова косметика. Зокрема ефірна олія й тоніки для шкіри.

Мирослава Качур, власниця лавандового поля:

Найперше, що ми робили, ще була ефірна олійка. Є апарат дистилятор у який загружається лаванда і методом парової дистиляції за декілька годин ми отримуємо пару мілілітрів ефірної олійки і декілька літрів водички лавандової.

Утім, надалі жінка планує відтворити ще й парфуми. У своє друге літо поле стало новою туристичною принадою Закарпаття. Тут облаштували фотозони і приймають усіх, хто мріяв про Французький Прованс. І якщо до Франції зараз потрапити проблематично, то Закарпатський Прованс - ласкаво просить.