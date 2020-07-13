У каждого человека есть свои страхи. Астрологи связывают их со знаками зодиака. Так, они назвали самый большой страх каждого представителя зодиакального круга. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Представители этого знака зодиака очень боятся скатиться с вершины социальной лестницы, на которую они взбирались с большим трудом. Они будут всячески стараться, чтобы не потерять свой статус, власть, деньги, славу, знания и прочее.

Телец

Они очень боятся покинуть свою зону комфорта и сделают все, чтобы их жизнь была стабильна и предсказуема. Но это доставляет им одни неприятности. Поэтому Тельцам необходимо учиться приспосабливаться к новым условиям жизни.

Близнецы

У них есть страх остаться в полном одиночестве, поэтому желание побыть наедине у них появляется не надолго. А вот компанию и дружбу с другими людьми они ценят и берегут. Поэтому они еще и хорошие друзья.

Рак

Они боятся потерять близких людей. Поэтому, если у них случается ситуация, когда они теряют человека, то переживают они это сильно долго. С Раками нужно вести себя очень осторожно.

Лев

Представители этого знака зодиака очень сильно боятся быть забытыми. Они хотят купаться во внимании и комплиментах. А если этого внимания нет, то для него это становиться настоящей проблемой.

Дева

Они переживают, если становятся бесполезными, и начинают чувствовать себя несчастными. Девы хотят заниматься любимым делом и быть востребованными.

Весы

Очень любвеобильные и нежные Весы сильно боятся ненависти. Они дают людям максимальную заботу, а когда перестают получать ее взамен, то впадают в депрессию.

Скорпион

Они очень бояться предательства, ведь так сильно доверяют людям и преданно к ним относятся. Если же предательство было совершено, то назад дороги нет – они вам не простят и не впустят в свою жизнь назад.

Стрелец

У них есть большой страх потеряться. Это объясняется их большой любовью к путешествиям и желанием покорить мир. Поэтому у Стрельцов часто возникает страх заблудиться и во время путешествия, и в жизни.

Козерог

Представители этого знака зодиака очень сильно боятся унижения. Они очень чувствительны, поэтому публичное оскорбление может стать для них непоправимым ударом.

Водолей

Они очень сильно боятся потерять свободу и оказаться запертыми в клетке. Самый большой страх – потерять свою индивидуальность и свободу.

Рыбы

Мягкосердечные Рыбы сильно боятся страданий. Причем не только своих, но и окружающих. Но свои все же переносят хуже, поэтому стараются себя максимально обезопасить.

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