Коронавірус можна побороти вакцинацією та ревакцинацією - вчені [ Редактировать ]
Однієї вакцинації проти коронавірусу може бути недостатньо - таке заявили науковці з Королівського коледжу Лондона. Вони досліджували реакцію на вірус у людей, які вже перехворіли ковідом.
За їхніми даними, імунітет до коронавірусу в тих, хто одужав, починає різко знижуватися вже за три місяці. Саме цим пояснюють випадки повторного зараження деяких пацієнтів. Отож, заявляють британці, одноразового введення протикоронавірусної вакцини буде замало, потрібна періодична ревакцинація.
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