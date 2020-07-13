США, Бразилія та Індія зберігають лідерство у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
І до загальної статистики. Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила вже 13 мільйонів. За минулу добу заразилися понад 230 тисяч, найбільше за останній час. Найвищі показники захворюваності залишаються в Сполучених Штатах - там понад три мільйони 400 тисяч інфікованих.
На другому місці Бразилія, де вірус виявили у більш як мільйона восьмисот тисяч людей. На третьому Індія, майже 900 тисяч хворих. У Росії, яку підозрюють у приховуванні даних щодо кількості хворих, звітують про понад 700 тисяч випадків зараження.
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