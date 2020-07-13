У Польщі українець погрожував підірвати виборчу дільницю [ Редактировать ]
На президентських виборах у Польщі із мінімальним відривом попередньо перемагає чинний глава держави Анджей Дуда. За даними підрахунку майже 100 відсотків протоколів, за нього проголосували 51,21 відсотка виборців.
Суперник Дуди - мер Варшави та кандидат від партії "Громадянська платформа" Рафал Тжасковський набрав 48, 79 відсотка. У день голосування відзначився громадянин України.
46-річний чоловік напідпитку погрожував підірвати одну з дільниць. Порушника затримали, йому загрожує до восьми років за ґратами.
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