Українці проведуть літо без європейських курортів [ Редактировать ]
І вочевидь, не бачити українцям цього літа європейських курортів. Шенген кордони для наших громадян найближчим часом не відкриє. Про це заявив головний дипломат країни - Дмитро Кулеба.
А все тому що Україна не відповідає "коронавірусній формулі", у нас забагато хворих. На 100 тисяч населення 62 інфікованих. У той час, які в Євросоюзі учетверо менше!
І розраховувати на різке зниження захворюваності в Україні поки не варто. До речі, від середи 15 липня Угорщина закривається від туристів з "червоної" та "жовтої" зон. Зокрема, й від українців
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