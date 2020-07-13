Розраховувати на різке зниження захворюваності в Україні поки не варто

І вочевидь, не бачити українцям цього літа європейських курортів. Шенген кордони для наших громадян найближчим часом не відкриє. Про це заявив головний дипломат країни - Дмитро Кулеба.

А все тому що Україна не відповідає "коронавірусній формулі", у нас забагато хворих. На 100 тисяч населення 62 інфікованих. У той час, які в Євросоюзі учетверо менше!

І розраховувати на різке зниження захворюваності в Україні поки не варто. До речі, від середи 15 липня Угорщина закривається від туристів з "червоної" та "жовтої" зон. Зокрема, й від українців