Треба враховувати, що це дані за вихідні

П'ять регіонів України "коронавірусно" здорові. У Луганській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій та Полтавській областях - за останню добу не зафіксовано жодного випадку ковіду.

Щоправда, треба враховувати, що це дані за вихідні. А вони завжди кращі, бо лабораторії працюють не всі. Отже, за останню добу 612 нових заражень. Одужали - удвічі менше.

При цьому у Західних областях кількість нових інфікувань не зменшується. А на Закарпатті навіть скаржаться на катастрофічний дефіцит місць для коронавірусних хворих у лікарнях.