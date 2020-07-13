В Україні п'ять областей визнали "коронавірусно здоровими" [ Редактировать ]
П'ять регіонів України "коронавірусно" здорові. У Луганській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій та Полтавській областях - за останню добу не зафіксовано жодного випадку ковіду.
Щоправда, треба враховувати, що це дані за вихідні. А вони завжди кращі, бо лабораторії працюють не всі. Отже, за останню добу 612 нових заражень. Одужали - удвічі менше.
При цьому у Західних областях кількість нових інфікувань не зменшується. А на Закарпатті навіть скаржаться на катастрофічний дефіцит місць для коронавірусних хворих у лікарнях.
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