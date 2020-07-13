Жінка Джона Траволти програла боротьбу раку [ Редактировать ]
"Моя прекрасна дружина Келлі програла дворічну битву із раком грудей". Таке повідомлення-прощання написав актор Джон Траволта у себе на сторінці в соцмережі. А ще додав, що усамітнюється із родиною у жалобі.
Його дружині акторці Келлі Престон було 57. Вона померла у неділю. Її діагноз до сьогодні не розголошували, про хворобу та лікування Келлі знали лише найближчі родичі та друзі.
Траволта і Престон одружилися майже 30 років тому. У них було троє дітей.
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