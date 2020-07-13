Погодні гойдалки! Амплітуда: від скандинавської осені - до середземноморського літа. Поки на Сході українці рятуються від шаленої спеки, на заході - дістають із шафи куртки! Кому і коли в Україні - чекати жовтня у липні? Прогнози і реальність - далі.

Цими вихідними регіон накрили аномальні зливи. За добу на Рівненщині випала половина місячної норми опадів. Температура повітря зі спекотних тридцяти градусів впала до осінніх 12.

Лити почало ще із суботи. Крім дощу, Рівненщину - випробовував на міцність ще й шквальний вітер, який валив дерева і зносив дахи. А біля Рівного - на ставку прорвало дамбу.

Сусідню Волинь засипав град - подекуди розміром з яйце. А приніс ці погодні вибрики - циклон, який утворився над Балтикою.

Оце Волинь, оце ми і пішло на схід і на південь.

Саме цей балканський гість і знизив температуру удвічі. Проте люди такі коливання сприймають спокійно. На вулицях хто в майках, хто в осінніх куртках.

Кожен раз намагаємся вітровку носити, тому що перепади такі ви ж бачите - то зірветься вітер, холод.

Сьогодні температура в Рівному - комфортна. Хоча й не дуже "літня" - плюс 18.

Коли дуже жарко, то не дуже добре. А зараз? Зараз комфортно, добре.

А от чи комфортно киянам, які зараз якраз зустрічають циклон із заходу - розповість Олена Логінова

Зараз гуляючи по Києву і не подумаєш, що на вулиці самий розпал літа. Ще вчора вдень в столиці була спека, а сьогодні погоду наче підмініли, хмарно, пориви вітру та ще й досить прохолодно.

Як і в Рівному, люди вдягнені - "на два сезони" одночасно.

Плащ, шорты, футболка, мне максимально комфортно.

І таке гардеробне рішення буде актуальне до кінця цього тижня. А ще має бути обов'язковий аксесуар - парасоля. І ця погодно-модна тенденція не лише для киян.

Владислав Білик, синоптик українського Гідромедцентру:

Схід, північний схід - дощі. Вночі навіть подекуди значні дощі. Подекуди град - пориви вітру при грозах 15-20. А температура так і буде, поступово буде підніматися але незначно, ближче до кінця робочого тижня 23 - 28 градусів.

І це добре, кажуть кияни. Бо спека у великому місті - втомлює.

До речі, лінія комфортної прохолоди зараз проходить чітко по межі Полтавської та Дніпропетровської областей. За нею літо, каже моя колега Олена Мендалюк!

А поки кияни та рівняни - шукають осінні куртки у шафі, тут у Дніпрі люди вже й не знають, як рятуватися від спеки.

Літо приносить дніпрянам багато сюрпризів, а особливо погодних. Температурні рекорди вже тричі були побиті. Стовпчики термометрів показували кілька днів 50 градусів.

У тіні не набагато менше 38.

У нас климат очень поменялся, по сравнению с тем, что раньше. Я помню свое детство. Так 25 температура, это уже было много.

Крім гарячих рекордів погода дніпрянам ще й щодобові гойдалки влаштувала. Удень може бути шалена спека, а вночі лише 10!

Юрій Скребець, заступник головного лікаря з хірургічної допомоги обласної лікарні імені Мечникова:

Ми отримуємо велику кількість ускладнень від такого температурного режиму, який є. Це небезпечно, погано впливає на тих людей, які страждають на гіпертонічну хворобу.

Та й на здорових впливає негативно. Бо після тривалих прогулянок на сонці можна опинитися у лікарні. Із тепловим ударом.

Ольга Ломоносова, генеральний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №8:

Починає кружитися голова, може бути запаморочення, може бути блювота, також може втратити свідомість людина. І якщо при цьому нічого не робити і знаходитися у підвищенних температурах, може наступити смерть.

Тож дніпряни рятуються, як можуть - хтось в офісах під кондиціонерами, хтось біля води, а хтось у тіньочку в парках.

Сюда в парк, да еще и вечером после такой дневной температуры. Бутылочка воды обязательно с собой.

І хоча й кажуть, що у природи немає поганої погоди, та все ж цього тижня не зайвим буде подивитися прогноз перед тим, як вийти на вулицю. Аби розуміти, що брати із собою - пляшечку води та панаму, чи осінню куртку з парасолею.