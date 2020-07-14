У США в порту американського Сан-Дієго досі горить військовий корабель. Загасити полум'я пожежникам поки що не вдається. Через дим - містянам радять не відчиняти вікна осель.

Крім того, на десантному кораблі прогримів вибух. У Військово-морських силах США заявили - рвонуло через пожежу на нижній вантажній палубі. Причина ж самого займання - наразі невідома.