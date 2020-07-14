У Чернівцях горіла фабрика взуття [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в Чернівцях. Там зайнялися третій та четвертий поверхи фабрики, на якій донедавна виготовляли взуття та гумові вироби. Згодом вогонь перекинувся й на нижні поверхи.
Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. Упродовж шести годин більше сотні рятувальників гасили полум'я. Постраждалих немає.
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