Масштабна пожежа в Чернівцях. Там зайнялися третій та четвертий поверхи фабрики, на якій донедавна виготовляли взуття та гумові вироби. Згодом вогонь перекинувся й на нижні поверхи.

Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. Упродовж шести годин більше сотні рятувальників гасили полум'я. Постраждалих немає.